Фото: Агентство "Москва"

Певца Вилли Токарева похоронят 9 августа на Калитниковском кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на близкого друга артиста Николая Тамразова.

"С 09:00 до 12:00 в церкви Святителя Николая в Котельниках (1-й Котельнический переулок, дом № 8, строение 1) пройдет прощание. Похоронят на Калитниковском кладбище (Большой Калитниковский проезд, дом № 11, строение 7)", – сказал Тамразов.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из столичных больниц. В городской комиссии по монументальному искусству заявили, что в Москве могут увековечить память певца.

Певец родился в 1934 году. В 40 лет эмигрировал в США, а в 1989 году посетил СССР с концертами. В 1990-е музыкант переехал в Москву, где открыл студию звукозаписи.

Среди наиболее известных песен: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".

