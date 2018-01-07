Скончалась победительница "Евровидения" 1965 года Франс Галль

7 января, 18:06
Фото: ТАСС/imago/imago stock&people
Французская певица, одержавшая победу на песенном конкурсе "Евровидение" в 1965 года, Франс Галль скончалась утром 7 января в пригороде Парижа. Ей было 70 лет.
По сведениям радиостанции France Info, причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. Уточняется также, что в середине декабря Франс Галль госпитализировали в больницу в пригороде французской столицы, передает РИА Новости.
Знаменитая певица начала свою эстрадную карьеру, еще не достигнув совершеннолетия.
Ее "звездным часом" стало "Евровидение" 1965 года. Тогда представлявшая Люксембург Франс Галль одержала победу с песней "Poupee de cire, poupee de son".
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