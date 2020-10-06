Умер актер Кларк Миддлтон

Фото: кадр из сериала "Твин Пикс", режиссер Дэвид Линч

Актер Кларк Миддлтон умер от вируса лихорадки Западного Нила. Об этом сообщила "Газета.ру".

Артиста не стало на 64-м году жизни. Информацию о гибели Миддлтона подтвердила его супруга Элисса. Она отметила, что препарата, который бы мог спасти от лихорадки Западного Нила, не существует.

"Кларк был прекрасным человеком и прожил жизнь, ломая рамки и выступая в защиту людей с ограниченными возможностями", – сказала она.

Кинозрители знают Миддлтона по его роли в картине "Убить Билла 2", а также в сериале "Твин Пикс".