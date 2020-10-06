Ушел из жизни радиоведущий Рубен Акопян

Известный радиоведущий Рубен Акопян скончался в Москве. Об этом сообщили "Дни.ру".

Рубена Акопяна не стало в возрасте 48 лет. Коллеги ведущего выражают искренние соболезнования его родным и близким.

"Это огромная потеря для всех нас", – отмечает коллектив "Радио 7" и "Европейской медиагруппы".

Рубен Акопян родился в Армении в 1972 году, окончил Ереванский государственный университет с дипломом преподавателя русского языка и литературы, работал на "Радио 7" с 2009 года. Коллеги всегда отмечали его любовь к музыке и прямому эфиру, этому он посвятил 25 лет своей жизни. Талант Акопяна неоднократно отмечали главными радионаградами.