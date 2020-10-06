Ушел из жизни радиоведущий Рубен Акопян

Фото: radio7.ru
Известный радиоведущий Рубен Акопян скончался в Москве. Об этом сообщили "Дни.ру".
Рубена Акопяна не стало в возрасте 48 лет. Коллеги ведущего выражают искренние соболезнования его родным и близким.
"Это огромная потеря для всех нас", – отмечает коллектив "Радио 7" и "Европейской медиагруппы".
Рубен Акопян родился в Армении в 1972 году, окончил Ереванский государственный университет с дипломом преподавателя русского языка и литературы, работал на "Радио 7" с 2009 года. Коллеги всегда отмечали его любовь к музыке и прямому эфиру, этому он посвятил 25 лет своей жизни. Талант Акопяна неоднократно отмечали главными радионаградами.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: