В "Аллтеке" подтвердили смерть Босова

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Группа "Аллтек" объявила о смерти основателя компании Дмитрия Босова. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Сегодня в Москве трагически погиб основатель Группы "Аллтек" Дмитрий Босов. Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни – огромная потеря для всех, кто был с ним знаком", – написали в компании.

В пресс-службе компании также выразили соболезнования родным и близким предпринимателя.

По факту гибели Босова проводится доследственная проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Ключевым направлением группы "Аллтек" является добыча антрацита и угля. Дмитрий Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны с состоянием 1,1 миллиарда долларов по версии журнала Forbes.