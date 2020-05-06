СК начал проверку по факту гибели миллиардера Босова

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Следователи начали проверку по факту гибели 52-летнего жителя Одинцово, передает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

"6 мая его тело с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет "Glock 19 gen 4", – сообщила она, не уточнив имени погибшего.

На месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родные. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в Подмосковье.

В компании не смогли прокомментировать информацию о смерти предпринимателя.

Ключевым направлением группы "Аллтек" является добыча антрацита и угля. Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших людей страны с состоянием 1,1 миллиарда долларов по версии журнала Forbes.