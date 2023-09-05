Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 18:11

События

Москва онлайн покажет открытие памятника Юрию Шатунову


6 сентября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят церемонию открытия памятника певцу Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище.

В этот день, 6 сентября, Юрию Шатунову могло бы исполнится 50 лет.

На мероприятии будут присутствовать вдова Юрия Светлана Шатунова вместе с детьми – Дэннисом и Эстэллой.

Фигура Юрия Шатунова будет выполнена из бронзы. Музыкант будет стоять в полный рост с микрофоном в руках. На постаменте будет изображен автограф певца.

Смотрите прямую трансляцию 6 сентября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

утратыкультураМосква онлайн
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