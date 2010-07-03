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На 72-м году жизни умер исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на жену сына Петерсона Татьяну Путру.

"Да, это правда, Юрий Петерсон скончался. У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его "свалило", – сказала Путра.

Прощание с музыкантом состоится в понедельник, 9 сентября, в 09:00 в морге больницы № 64. Гражданская панихида пройдет в крематории Хованского кладбища в 10:00.

Юрий Петерсон родился 24 апреля 1948 года в Риге. Музыкант окончил специальную музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории. Он владел кларнетом, аккордеоном, флейтой, саксофоном, фортепиано, гитарой.

В 1968 году Петерсон получил приглашение на сотрудничество с вокалистом в Москонцерте. В 1972 году музыкант начал выступать за группу ВИА "Самоцветы". Его можно было услышать также в ансамблях "Пламя" и "Веселые ребята".

Многим музыкант запомнился по песням "Снег кружится", "Идет солдат по городу", "Оксана", "На дальней станции сойду", "Не повторяется такое никогда" и по другим композициям.