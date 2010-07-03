Умер глава Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

Фото: unikino.ru

Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Бобров. Увлеченность своей профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Юрия Александровича не только незаменимым профессионалом, но и другом и просто дорогим человеком многим. Таким он останется в памяти друзей и коллег. Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса выражают искренние соболезнования семье Юрия Боброва, его родным, близким", – сказано в сообщении.

В 2008 году Бобров был избран президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. Будучи президентом Гильдии, он инициировал разработку проекта "Национальной кинематографической программы импортозамещения с целью создания полноценной экономической и законодательной базы для успешного развития кинематографии, как отрасли культуры".

В 2019 году под его руководством была впервые проведена Церемония вручения профессиональных премий Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

В качестве продюсера он работал над более чем 20 фильмами, в том числе "Виртуальный роман", "Золотая видеоколлекция Театра Чудес", "Скалолазка и Последний из седьмой колыбели", "Гусарская баллада или тайный лазутчик", "Бриг "Меркурий", "Свидетель". Часть из них была отмечена наградами фестивалей и премиями.