Стала известна дата похорон Вилли Токарева

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Музыканта и певца Вилли Токарева, который скончался накануне в возрасте 84 лет, похоронят в столице 7 августа. Об этом сообщил Агентству "Москва" близкий друг исполнителя, народный артист России Николай Тамразов.

"Похороны состоятся в среду, 7 августа", – уточнил он. По словам Тамразова, время и место гражданской панихиды объявят позднее.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из столичных больниц. В городской комиссии по монументальному искусству заявили, что в Москве могут увековечить память певца.

Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев родился в 1934 году. Выпускник музыкального училища при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса, он работал в оркестре Анатолия Кролла, джаз-ансамбле Жана Татляна, а также в ансамбле певицы Гюлли Чохели и в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого.

В 1974 году Токарев эмигрировал в США, а в 1989 году посетил СССР с концертами. В 1990-е музыкант переехал в Москву, где открыл студию звукозаписи.