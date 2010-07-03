Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:51

Стала известна дата похорон Вилли Токарева

утраты культура общество

13:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Музыканта и певца Вилли Токарева, который скончался накануне в возрасте 84 лет, похоронят в столице 7 августа. Об этом сообщил Агентству "Москва" близкий друг исполнителя, народный артист России Николай Тамразов.

"Похороны состоятся в среду, 7 августа", – уточнил он. По словам Тамразова, время и место гражданской панихиды объявят позднее.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из столичных больниц. В городской комиссии по монументальному искусству заявили, что в Москве могут увековечить память певца.

Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев родился в 1934 году. Выпускник музыкального училища при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса, он работал в оркестре Анатолия Кролла, джаз-ансамбле Жана Татляна, а также в ансамбле певицы Гюлли Чохели и в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого.

В 1974 году Токарев эмигрировал в США, а в 1989 году посетил СССР с концертами. В 1990-е музыкант переехал в Москву, где открыл студию звукозаписи.

Умер певец Вилли Токарев

утраты культура общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика