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Советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе прокомментировал кончину бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра. Он ушел из жизни прошлой ночью в возрасте 100 лет, сообщает ИА "НСН".

По словам российского дипломата, его перуанский коллега начал работу в ООН на должности замгенсека организации по операциям по поддержанию мира.

"Показал себя очень взвешенным, способным дипломатом, не был абсолютно проамериканским политиком, а старался держаться средней линии в рамках существовавшего тогда движения неприсоединения", – отметил заслуги де Куэльяра Орджоникидзе.

Также он добавил, что перуанец не был очень активным, что, возможно, и продвинуло его в политической карьере.

"Не то чтобы он был безумно заинтересован в получении какой-то информации, но следовал этому правилу – поддерживать со всеми добрые отношения. Он мягкий очень, доброжелательный человек был по сравнению со своим последователем египтянином Бутросом Бутрос-Гали", – добавил Орджоникидзе.

По его словам, Хавьер Перес де Куэльяр всегда был готов прийти на помощь. Кроме того, он радовался, когда достигались какие-либо договоренности с США.

"Я бы его назвал настоящим миротворцем", – заключил российский коллега.

Перес де Куэльяр занимал пост генерального секретаря ООН с 1982 по 1991 год. В 1995 году политик участвовал в выборах президента Перу. С 2000 по 2001 год был премьер-министром и министром иностранных дел Перу.

Помимо этого, Хавьер Перес де Куэльяр являлся признанным долгожителем среди бывших руководителей государств и правительств в современном мире.