Актриса фильма "Метро" выразила соболезнования в связи со смертью Виталия Альшанского

Фото: vk.com/lilia_kondrova
Актриса Лилия Кондрова в беседе с Москвой 24 выразила соболезнования по поводу смерти Виталия Альшанского. Она назвала актера добрым, светлым и жизнерадостным человеком.
Виталий Альшанский ушел из жизни в возрасте 52 лет.
"Не могу, я только сейчас узнала. Совсем недавно только с ним общались, такой жизнерадостный он был", – рассказала актриса.
Кончина актера стала неожиданностью для многих из его окружения.
"Только что узнал о смерти Виталика. Повергло в шок. Буквально несколько дней назад общались, договорились о совместной работе – и на тебе… Нашим планам не суждено было сбыться. Вечная память!" – написал у себя в соцсетях продюсер Сергей Дворцов.
О кончине артиста сообщила актриса Ольга Сидорова. "Он умер. Я точно не знаю, что произошло. Говорят, что сердечная недостаточность", – сообщила Сидорова. Она отметила, что новость о смерти артиста оказалась для нее неожиданной, поскольку при общении Альшанский никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.
"Виталик был совершенно здоровый. По крайней мере, как я его знала. Меньше месяца назад мы виделись, он пел, танцевал, мы с ним общались, никаких намеков на то, что человеку нехорошо, не было", – объяснила Сидорова.
Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске. Он выпускник режиссерского факультета Театрального института имени Щукина.
Карьеру в качестве актера начал еще в детстве, приняв участие в съемках киножурнала "Ералаш" в 1974 году. Широкую известность Альшанскому принесли роли в сериалах и фильмах "Бригада", "Бумер", "Диверсант", "Псевдоним Албанец".
Позже актер принял участие уже на второстепенных ролях в проектах "Кухня", "Молодежка", "Полицейский с Рублевки" и других. Также он выступил в качестве режиссера сериала "Молодежка".
Всего Альшанский снялся более чем в ста проектах. Последние годы жизни актер посвятил работе в Московском театре имени Пушкина.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: