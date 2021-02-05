Актриса фильма "Метро" выразила соболезнования в связи со смертью Виталия Альшанского

Фото: vk.com/lilia_kondrova

Актриса Лилия Кондрова в беседе с Москвой 24 выразила соболезнования по поводу смерти Виталия Альшанского. Она назвала актера добрым, светлым и жизнерадостным человеком.

Виталий Альшанский ушел из жизни в возрасте 52 лет.

"Не могу, я только сейчас узнала. Совсем недавно только с ним общались, такой жизнерадостный он был", – рассказала актриса.





Лилия Кондрова актриса Виталий всегда добрый, всегда отзывчивый. Год назад была у него на премьере. Мы давно не виделись, мы работали вместе раньше, потом друг друга поздравляли с днем рождения. Он просто прекрасный, светлый человек. И я не понимаю, почему так!

Кончина актера стала неожиданностью для многих из его окружения.

"Только что узнал о смерти Виталика. Повергло в шок. Буквально несколько дней назад общались, договорились о совместной работе – и на тебе… Нашим планам не суждено было сбыться. Вечная память!" – написал у себя в соцсетях продюсер Сергей Дворцов.

О кончине артиста сообщила актриса Ольга Сидорова. "Он умер. Я точно не знаю, что произошло. Говорят, что сердечная недостаточность", – сообщила Сидорова. Она отметила, что новость о смерти артиста оказалась для нее неожиданной, поскольку при общении Альшанский никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

"Виталик был совершенно здоровый. По крайней мере, как я его знала. Меньше месяца назад мы виделись, он пел, танцевал, мы с ним общались, никаких намеков на то, что человеку нехорошо, не было", – объяснила Сидорова.

Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске. Он выпускник режиссерского факультета Театрального института имени Щукина.

Карьеру в качестве актера начал еще в детстве, приняв участие в съемках киножурнала "Ералаш" в 1974 году. Широкую известность Альшанскому принесли роли в сериалах и фильмах "Бригада", "Бумер", "Диверсант", "Псевдоним Албанец".

Позже актер принял участие уже на второстепенных ролях в проектах "Кухня", "Молодежка", "Полицейский с Рублевки" и других. Также он выступил в качестве режиссера сериала "Молодежка".

Всего Альшанский снялся более чем в ста проектах. Последние годы жизни актер посвятил работе в Московском театре имени Пушкина.