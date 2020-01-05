Скончался петербургский онколог Андрей Павленко

Фото: скриншот видео youtube.com/Такие Дела

В Петербурге умер боровшийся с онкологическим заболеванием хирург и автор блога о лечении рака Андрей Павленко. Об этом в Facebook написала его супруга Анна Гегечкори.

Павленко ушел из жизни утром 5 января. Он два года вел видеодневник о своей борьбе с раком желудка.

"Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер", – говорится в его последнем ролике, размещенном в Сети. За несколько дней до смерти медик в соцсетях обратился к онкобольным с призывом не опускать руки.

Историю хирурга-онколога из Санкт-Петербурга узнали миллионы людей в марте 2018 году. Его начали беспокоить боли в животе, и после обследования у Павленко диагностировали рак желудка.

40-летний медик занимался общественной деятельностью в поддержку онкобольных. При этом Павленко продолжал оперировать и консультировать пациентов.

