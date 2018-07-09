Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим

В России один из лучших хирургов-онкологов Андрей Павленко лечится от рака желудка. Агрессивную форму опухоли в третьей стадии обнаружили у него еще весной. Онколог начал борьбу с болезнью и завел блог, где описывает все, что с ним происходит. Он заглядывает в операционные, знакомит зрителей со своей семьей и друзьями, передает телеканал Москва 24.

По его мнению, это поможет людям, которые попали в подобную ситуацию.

Историю хирурга-онколога из Санкт-Петербурга узнали миллионы людей. Он помогал пациентам бороться с тяжелой болезнью, а в марте его начали беспокоить боли в животе. После обследования у Павленко диагностировали рак желудка. По его словам, не было никаких симптомов, он вел обычный образ жизни.

Врач подчеркивает, что успешно лечиться можно только переборов страх. Этой мыслью он делится со всеми онкобольными.

Павленко планирует пройти четыре курса химиотерапии.