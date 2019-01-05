Названы дата и место прощания с Иваном Бортником

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Ушедшего из жизни народного артиста РФ Ивана Бортника похоронят 8 января. Местом похорон выбрано Котляковское кладбище, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Московского театра на Таганке Ирину Апексимову.

По словам Апексимовой, церемония прощания состоится в театре и начнется в 11:00. Сразу после этого пройдут похороны артиста.

Советский и российский актер театра и кино Иван Бортник умер вечером 4 января на 80-м году жизни. Предположительно, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

С 1967 года Бортник работал в Театре на Таганке. Свои центральные и главные роли он сыграл в спектаклях "Пугачев", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони" и "Борис Годунов".