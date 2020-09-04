Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

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Актер Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

"Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище", – сообщили в пресс-службе.

На церемонию прощания с Клюевым пришли родственники, друзья и коллеги народного артиста РФ. Среди них были актеры Людмила Поргина, Валерий Баринов, Ирина Муравьева, Александр Вершинин, Александр Клюквин, Людмила Титова и Владимир Дубровский. Пришедшие принесли к гробу цветы и траурные венки.

Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. О его смерти рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова, сообщив, что он был тяжело болен.

Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. В его фильмографии более 100 картин, среди них – роль графа Рошфора в фильме "ДʼАртаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и Николая Воронина в ситкоме "Воронины".