Учителя музыки предложили провести в школах урок памяти Кобзона

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Учителя музыки предложили провести в российских школах урок памяти Иосифа Кобзона. Об этом сообщила заместитель председателя Ассоциации учителей образовательной области "Искусство" Ольга Мартьянова.

"Песни Кобзона слушают в школах на уроках музыки. Можно было бы провести уроки памяти в его честь", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Народного артиста похоронили на Востряковском кладбище рядом с могилой его матери. Попрощаться с певцом пришли более шести тысяч человек. Церемонию посетили коллеги Кобзона по Госдуме, а также Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Прощание с артистом завершилось аплодисментами.

Ранее сообщалось, что имя Иосифа Кобзона может быть присвоено театральному центру на Дубровке. С таким предложением выступил Сергей Собянин. Мэр Москвы напомнил, что Кобзон принимал непосредственное участие в спасении заложников во время захвата "Норд-Оста". В 2002 году артист вел переговоры с террористами и все последующие годы поддерживал связь с родственниками погибших и пострадавших при теракте на Дубровке.