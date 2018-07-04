Скончался бывший ректор консерватории имени Чайковского Борис Куликов

Бывший ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского Борис Куликов скончался на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба консерватории.

Борис Куликов – заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор кафедры хорового дирижирования, ректор консерватории с 1974 по 1990 годы.

В 1950 году с отличием окончил Московское хоровое училище, в 1955 году – дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории, в 1962 году – аспирантуру.

Информацию о месте прощания и кладбище, на котором похоронят Куликова, уточнят дополнительно.