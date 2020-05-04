В Москве умер митрополит Иона

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Скончался почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин). Об этом говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Митрополит скончался в ночь на 4 мая в столичной 50-й больнице. Ему было 78 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Карпухин после учебы в Московской духовной семинарии и академии продолжил службу профессорским стипендиатом. В сентябре 1965 года стал послушником Троице-Сергиевой лавры.

С 1967 года работал в Церковно-археологического кабинета при МДА. Спустя три года – в 1970 году – преподавал в Московских духовных школах.

В 1991 году стал настоятелем Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве. В 2013 году решением Священного Синода назначен главой Астраханской митрополии.