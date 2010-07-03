Умер худрук московского театра "Студия-69" Георгий Червинский

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В Москве скончался художественный руководитель театра "Студия-69" и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский, сообщает ТАСС.

Актер и режиссер ушел из жизни 2 сентября в возрасте 73 лет.

Червинский родился в Ленинграде 6 декабря 1945 года. С 1987 года стал художественным руководителем московского театра "Студия-69". Он известен ролями в картинах "Прости", "Хлеб, золото, наган", "А был ли Каротин" и других.