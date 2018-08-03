Скончался Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Тюменев

Скончался советский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр-1984 Виктор Тюменев. Ему был 61 год, сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Спартак".

В клубе принесли соболезнования родным и близким, а также всем болельщикам, кто знал и любил спортсмена.

Похороны состоятся в Москве 5 августа.

Виктор Тюменев играл в московских клубах "Крылья Советов" (1975–1980 годы) и "Спартак" (1980–1990 годы).

В чемпионатах СССР провел 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провел 94 матча (15 шайб).

В 1989–1991 годы играл за финский ТПС, затем еще два сезона провел в командах из этой страны.