Скончался старейший артист Театра Армии Александр Петров

Фото: teatrarmii.ru

В Москве умер старейший артист Центрального академического театра Российской армии Александр Петров, сообщает РИА Новости.

Артист ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 98 лет.

Прощание с Петровым состоится в театре, где он служил, 6 июля в 11:00.

Александр Петров родился 24 марта 1922 года в деревне Короськово Московской области. В 1948 году поступил в ГИТИС, после окончания вошел в состав труппы Театра Армии.

В 1980 году получил звание народного артиста РСФСР. За 70 лет службы в Театре Армии артист сыграл 50 ролей.