В Москве умер кинорежиссер Василий Панин

Кинорежиссер Василий Панин умер на 84-м году жизни в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
"На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович", – говорится в сообщении.
Панин родился в Воронежской области 19 октября 1935 года. В 1960 году Панин окончил актерский факультет Московского театрального училища имени Щепкина. После чего он пошел учиться в Московский государственный институт театрально искусства имени Луначарского. В 1966 году Панин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. В этом же году он стал режиссером студии "Мосфильм".
Его фильмография включает более 20 художественных, документальных и телевизионных картин. В качестве режиссера он снял 14 картин, среди них – "Человек на полустанке" (1983), "Исчадье ада" (1991), "Ночь на кордоне" (2001) и другие. Многие зрители запомнили его по роли сотрудника министерства Григория Васильевича в фильме "Сувенир для прокурора".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.