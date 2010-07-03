В Москве умер кинорежиссер Василий Панин

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Кинорежиссер Василий Панин умер на 84-м году жизни в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович", – говорится в сообщении.

Панин родился в Воронежской области 19 октября 1935 года. В 1960 году Панин окончил актерский факультет Московского театрального училища имени Щепкина. После чего он пошел учиться в Московский государственный институт театрально искусства имени Луначарского. В 1966 году Панин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. В этом же году он стал режиссером студии "Мосфильм".

Его фильмография включает более 20 художественных, документальных и телевизионных картин. В качестве режиссера он снял 14 картин, среди них – "Человек на полустанке" (1983), "Исчадье ада" (1991), "Ночь на кордоне" (2001) и другие. Многие зрители запомнили его по роли сотрудника министерства Григория Васильевича в фильме "Сувенир для прокурора".