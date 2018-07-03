Прощание с актрисой Ольгой Лозовой состоится 5 июля в Большом зале Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Начало – в 11:00, сообщается на сайте театра.

Отпевание пройдет в церкви на Смоленском кладбище в 14:00.

Заслуженная артистка России Ольга Лозовая скончалась 1 июля в возрасте 46 лет. На сцене Театра музкомедии она сыграла более двадцати разноплановых ролей. В их числе – Изабелла ("Венские встречи" Штрауса), Мабель Гибсон ("Мистер Икс". Кальмана), Минни ("Хелло, Долли!" Германа), Стаси ("Сильва" Кальмана).

Актриса также приняла участие в нескольких мюзиклах. Например, она исполнила роль Рокси Харт в "Чикаго".