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Культура

12:06

Художник-пушкинист Энгель Насибулин умер в Петербурге

утраты культура

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В Санкт-Петербурге умер художник Энгель Насибулин, сообщает ТАСС. Иллюстратор произведений Александра Пушкина умер в возрасте 86 лет. Он ушел из жизни в ночь на 3 июня от сердечного приступа.

Как рассказали близкие художника, ночью Насибулин вызвал скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Энгель Насибулин родился в январе 1934 года в Башкирии. Он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина.

Международную известность Насибулин приобрел как иллюстратор Пушкина, его стихов и прозы. С его иллюстрациями вышли книги почти на всех языках мира.

В 1998–1999 годах Насибулин принимал участие в создании музея Пушкина в Нью-Йорке. Работы художника находятся в собраниях пушкинских музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Болдино, Михайловского, в музее Анны Ахматовой, в частных собраниях и в библиотеках разных стран.

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