В США умерла актриса Пегги Поуп

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Американская актриса Пегги Поуп скончалась в Форт-Коллинсе, Колорадо, на 92-м году жизни. Об этом сообщает RT.

Как уточняется, смерть артистки наступила еще 27 мая, однако широкая общественность о произошедшем узнала позже.

Карьера Пегги Поуп началась на Бродвее. Впоследствии она была задействована в более чем 50 фильмах и телепроектах.

В ее фильмографии – роли в сериалах "Скорая помощь", "Сумеречная зона", "Закон и порядок", а также известный образ Маргарет в комедии "С девяти до пяти" Колина Хиггинса.