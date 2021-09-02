Прощание с композитором Теодоракисом состоится в кафедральном соборе Афин

16:52
Фото: ТАСС/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU
Церемония прощания с греческим композитором и политическим деятелем Микисом Теодоракисом состоится 7–9 сентября в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах, сообщает ТАСС.
Отпевание проведут в этом же месте 9 сентября в 15:00. Для этого получены все необходимые разрешения. Отпевание и прощание будут проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности в период пандемии коронавируса.
Где похоронят композитора, пока не сообщается, однако известно, что он выразил желание быть погребенным в местечке Галатас на острове Крит, где находятся могилы его родителей и брата.
Греческий композитор умер 2 сентября в возрасте 96 лет. Правительство Греции объявило трехдневный траур в связи со смертью композитора.
Микис Теодоракис – греческий композитор и политический деятель. В 1983 году он стал лауреатом Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", а в 2004 году был удостоен ордена Дружбы за вклад в укрепление и развитие российско-греческих культурных связей.
Он создал симфонии, песни и танцы в народном стиле. Ему принадлежит музыка балетов "Орфей и Эвридика", "Медея", "Песнь о мертвом брате" и оперы "Квартал ангелов".
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