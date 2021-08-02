Президента журфака МГУ Ясена Засурского похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским, который умер на 92-м году жизни, пройдет 4 августа во дворе журфака МГУ. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета журналистики МГУ.

"В связи с ограничительными мерами отпевание пройдет в среду в храме Святой Мученицы Татианы при МГУ в кругу членов семьи и близких. С 12:30 во дворике факультета журфака пройдет церемония прощания с возложением цветов и венков у гроба Ясена Николаевича", – говорится в сообщении.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. За свою карьеру Ясен Николаевич удостоился множества орденов и почетных наград. В 2003 году получил звание заслуженного профессора, а в 2018 – заслуженного журналиста России.

Свои соболезнования родным и близким Засурского выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.