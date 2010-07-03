Звезда "Особенностей национальной охоты" рассказал о смерти Васильева

Фото: кадр из фильма "Морские дьяволы. Смерч", режиссеры Сергей Васильев, Станислав Дремов, Алексей Гусев

Звезда "Особенностей национальной охоты" Семен Стругачев признался, что чувствует вину, так как не успел повидаться с актером Александром Васильевым до его смерти. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам Стругачева, они с Васильевым учились в одном институте во Владивостоке и именно тогда познакомились. "Потом получилось так, что мы оба оказались в Санкт-Петербурге и продолжили наше общение. Работали вместе в картинах, в частности, в "Особенностях национальной охоты", − вспоминает актер.

Стругачев подчеркнул, что болезнь коллеги стала для него полной неожиданностью, так как в глазах окружающих Васильев всегда был "здоровым парнем, всегда за все хватался, ему все трудности были по плечу". "Я думал, что он отойдет и поправится, но болезнь оказалась сильнее. Александр угасал, и это было видно на фотографиях", − пояснил актер.

Он также рассказал о чувстве вины из-за того, что в последнее время не навещал коллегу. "Всегда же думаешь о том, что зайду или позвоню позже. Как всегда не хватает времени, а потом не случается", − с сожалением отметил Стругачев.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет после тяжелой болезни скончался актер Александр Васильев. Зрителям он известен по ролям в фильмах и телесериалах: "Особенности национальной охоты", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург".

Прощание с актером пройдет 3 апреля на киностудии "Ленфильм". Васильева похоронят на Смоленском кладбище Петербурга.