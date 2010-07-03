Умер известный актер Александр Васильев

Фото: lenfilm.ru

В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался известный актер Александр Васильев.

Печальная новость появилась на официальном сайте киностудии "Ленфильм". Сообщается, что артист долгое время страдал от тяжелой болезни.

Васильев запомнился зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Особенности национальной охоты", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы".

Прощание с артистом состоится 3 апреля в 11:00 в павильоне "Ленфильма". Похоронят его на Смоленском кладбище.