Умер режиссер фильма "Жизнь наизнанку"

1 декабря, 17:46
Фото: www.imdb.com
На 86-м году жизни скончался французский режиссер Ален Жессюа.
Как сообщает "Газета.ру", Жессюа известен зрителям по фильму "Игра в кровопролитие", где он выступил в качестве режиссера и сценариста. Лента была удостоена премии Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.
Первая полнометражная работа режиссера "Жизнь наизнанку" получила приз за лучший дебют на Венецианском фестивале.
По данным французских СМИ, последнее время кинематографист находился в отделении интенсивной терапии в одной из больниц на севере Франции. Ему диагностировали пневмонию.
Также Жессюа известен и как автор восьми романов, которые были созданы им в последние восемнадцать лет.
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