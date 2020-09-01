Семья Крапивина назвала причину смерти писателя

Фото: ТАСС/Анна Майорова
Писатель Владислав Крапивин умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.
"У него сердце не выдержало", – отметила она, уточнив, что проблемы с сердцем возникли после перенесенного инсульта.
Писателя похоронят 3 сентября на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Церемония прощания состоится в Храме-на-Крови в 13:00.
О смерти детского писателя Владислава Крапивина стало известно утром 1 сентября. Писатель был повторно доставлен в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 после лечения пневмонии.
Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он был удостоен премии Ленинского комсомола в 1974 году и премии президента Российской Федерации в 2014-м.
Первую свою книгу "Рейс "Ориона" Крапивин выпустил в 1962 году. Им были также написаны популярные книги "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой", "Сказки Севки Глущенко" и "Тень Каравеллы". Всего Крапивин выпустил более 200 книг на разных языках мира.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: