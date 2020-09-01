Семья Крапивина назвала причину смерти писателя

Фото: ТАСС/Анна Майорова

Писатель Владислав Крапивин умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

"У него сердце не выдержало", – отметила она, уточнив, что проблемы с сердцем возникли после перенесенного инсульта.

Писателя похоронят 3 сентября на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Церемония прощания состоится в Храме-на-Крови в 13:00.

О смерти детского писателя Владислава Крапивина стало известно утром 1 сентября. Писатель был повторно доставлен в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 после лечения пневмонии.

Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он был удостоен премии Ленинского комсомола в 1974 году и премии президента Российской Федерации в 2014-м.

Первую свою книгу "Рейс "Ориона" Крапивин выпустил в 1962 году. Им были также написаны популярные книги "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой", "Сказки Севки Глущенко" и "Тень Каравеллы". Всего Крапивин выпустил более 200 книг на разных языках мира.

