Умер детский писатель Владислав Крапивин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Умер советский и российский писатель Владислав Крапивин. Ему был 81 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

"Умер в 06:40 по местному времени. Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию – и все", – сказала невестка. Место и дата похорон в настоящий момент не уточняются.

Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он был удостоен премии Ленинского комсомола в 1974 году и премии президента Российской Федерации в 2014-м.

Первую свою книгу "Рейс "Ориона" Крапивин выпустил в 1962 году. Им были также написаны популярные книги "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой", "Сказки Севки Глущенко" и "Тень Каравеллы". Всего Крапивин выпустил более 200 книг на разных языках мира.