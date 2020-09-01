Литературный критик рассказала о вкладе Крапивина в воспитание молодежи

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Литературный критик Ксения Молдавская рассказала о вкладе писателя Владислава Крапивина в воспитание молодежи. По ее словам, через свои работы писатель воспитывал людей и развивал в них неотъемлемые качества, передает RT.

"Работа с детьми, то, чем он занимался, – это очень важно. То, что он воспитывал человека взрослого, серьезного, ответственного, человека, умеющего решать проблемы, – это безусловно. В общем, конечно, Владислава Петровича Крапивина будет очень сильно не хватать", – рассказала Молдавская.

Она подчеркнула, что Крапивин всегда интересовался современной литературой и был в курсе последних работ. Критик напомнила, что в Екатеринбурге существует литературная премия в честь писателя. Крапивин всегда сам зачитывал претендентов на нее, уточнила Молдавская.

"Владислав Петрович Крапивин – это человек, который сформировал удивительную совершенно общность. Выпускники "Каравеллы" держатся друг друга и держались всегда. И в общем, как мне рассказывали, они во многом сформировали образ Екатеринбурга постперестроечного. Потому что за годы своей педагогической деятельности Крапивин воспитал огромное количество молодых людей. Книги его тоже важны и хороши", – добавила Молдавская.

О смерти детского писателя Владислава Крапивина стало известно утром 1 сентября. Писатель был повторно доставлен в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 после лечения пневмонии.

Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Он был удостоен премии Ленинского комсомола в 1974 году и премии президента Российской Федерации в 2014-м.

Первую свою книгу "Рейс "Ориона" Крапивин выпустил в 1962 году. Им были также написаны популярные книги "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой", "Сказки Севки Глущенко" и "Тень Каравеллы". Всего Крапивин выпустил более 200 книг на разных языках мира.

