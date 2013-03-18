"Винзавод" объявил конкурс на проект благоустройства сквера в ЦАО

Центр современного искусства "Винзавод" при поддержке Москомархитектуры объявил конкурс на проект благоустройства сквера, расположенного рядом с домом 1 в 3-м Сыромятническом переулке Басманного района. Основная цель мероприятия – придать новый облик промзонам столицы.

"Дизайнерам и архитекторам предлагается преобразовать сквер площадью почти 9 тысяч квадратных метров, который образует "портал" в мир современного искусства — ЦСИ ВИНЗАВОД и Центр дизайна Artplay. Сегодня у этого участка нет определенного назначения и узнаваемого облика", - отметили организаторы.

Кроме того, данная территория не безопасна для горожан: здесь отсутствует ограждение, отделяющее сквер от железнодорожного полотна.

Как подчеркнула президент фонда поддержки современного искусства "Винзавод", сотрудники центра планируют развитие территорий отдыха с использованием современных решений, преображение города и превращение унылой промзоны в уникальное место.

Заявки на участие в конкурсе дизайнеры и архитекторы могут присылать по почте tdesign@winzavod.ru.

Добавим, что это не первый проект подобного рода, который реализуется совместно с префектурой ЦАО. Осенью прошлого года граффити-художники расписали мост в 4-м Сыромятническом переулке.