Уцелевшие старинные фонари собрали в каталог

Фото: ИТАР-ТАСС

В конце июля заработает сайт, где можно будет посмотреть электронный каталог старинных фонарей Москвы. Подробности рассказала в эфире "Москва FM" директор музея "Огни Москвы" Наталья Потапова.

"В этом году в рамках проекта "Фонари Москвы", мы составили электронный каталог фонарей, которые уцелели, – пояснила Потапова. – Причем учитывались не только уличные, но и настенные, усадебные и другие фонари. Некоторые из них очень интересные. Мы просим городские власти взять их под охрану и отреставрировать".

Всего в столице сохранилось около 100 дореволюционных и 1,5 тыс. светильников советского периода. По словам Потаповой, московские фонари очень сильно отличаются от петербуржских, лондонских, парижских и других по стилю. Также выделяются несколько типов городских уличных фонарей Москвы.

Напомним, что в начале ХХ века Москва освящалась в основном керосиновыми, газовыми и небольшим количеством электрических фонарей с дуговыми лампами, но они тратили очень много энергии.

И в 1912 году Отделом освящения был разработан проект по улучшению освящения в городе, благодаря которому появились фонари с лампами накаливания, которые экономили электроэнергию.

Один из таких фонарей сохранился в саду Эрмитаж и 18 июля отмечает свой юбилей