Правоохранители закрыли бордель на востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бордель в одном из домов на Кетчерской улице. Квартиру, в которой разместился притон, арендовала 34-летняя безработная москвичка.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", а также избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В момент проверки квартиры в ней находилась 26-летняя гражданка Украины, которая оказывала интимные услуги. Девушка будет привлечена к административной ответственности.