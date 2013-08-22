22 августа 2013, 10:23Происшествия
Правоохранители закрыли бордель на востоке Москвы
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бордель в одном из домов на Кетчерской улице. Квартиру, в которой разместился притон, арендовала 34-летняя безработная москвичка.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", а также избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
В момент проверки квартиры в ней находилась 26-летняя гражданка Украины, которая оказывала интимные услуги. Девушка будет привлечена к административной ответственности.
