Обвиняемый в убийстве в переходе метро заключен под стражу

Уроженцу Узбекистана, который убил соотечественника в переходе метро, предъявлено обвинение. Следствие избрало в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Преступление было совершено 16 марта этого года в западном подуличном переходе станции "Кузьминки" московского метро. По версии следствия, один выходец из Средней Азии убил другого в результата конфликта на бытовой почве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Убийца нанес жертве множественные телесные повреждения, от которых та скончалась на месте происшествия.

Личность погибшего до сих пор не установлена. Подозреваемый был задержан сразу после совершения преступления.

26-летний уроженец Узбекистана заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.