20 января 2014, 10:43

Происшествия

В Подмосковье убили военнослужащего

В подмосковном городе Домодедово задержали местного жителя, убившего военнослужащего.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, подозреваемый распивал спиртное в подъезде жилого дома. В тот момент, когда офицер вышел из лифта, между ним и нападавшим произошел конфликт, в ходе которого военнослужащий получил 13 ударов ножом.

Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

