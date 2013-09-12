Убийство российского дипломата в Абхазии связывают с его работой

Дипломата Дмитрия Вишернева, возможно, убили из-за его профессиональных интересов. Об этом РИА Новости сообщил источник в Генпрокуратуре Абхазии.

Напомним, Дмитрий Вишернев был убит утром 9 сентября в абхазской столице Сухуме. Неизвестный выстрелил в дипломата после того, как тот выехал из гаража на служебной машине. Также пострадала его жена.

По факту убийства Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу организована процессуальная проверка.

Генеральной прокуратурой Абхазии в управление международно-правового сотрудничества СК РФ направлено международное поручение о проведении следственных и процессуальных действий на территории России. Также в экспертные учреждения России направлены изъятые предметы и следы преступления.

Генпрокуратура Абхазии готова сотрудничать со следственными органами России в том числе на территории республики и с участием следователей СКР.