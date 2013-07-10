Националист, убивший друга, признан невменяемым

Молодой человек, который совершил жестокое убийство своего друга на почве национальной ненависти, признан невменяемым. Националист спланировал преступление, желая самоутвердиться среди единомышленников.

Преступление было совершено 28 декабря 2011 года. Националист обманным путем заманил жертву в лес, где убил диггера топором и закопал, после чего скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

Злоумышленник был задержан по "горячим следам".

В отношении него возбудили дело по статьям "Убийство на почве национальной ненависти", "Надругательство над телом умершего" и "Возбуждение национальной или расовой ненависти и вражды".

Психолого-психиатрическая экспертиза признала задержанного невменяемым. Дело отправлено в суд. Подсудимому грозит отправка на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.