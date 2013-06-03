Убийца монастырского библиотекаря предстанет перед судом в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве библиотекаря Иосифо-Волоцкого монастыря предстанет перед судом в Подмосковье. 42-летнего уроженца Республики Крым также обвиняют в разбое, похищении документов и краже.

По версии следствия, в мае 2011 года он вместе с подельником, находясь в селе Теряево Волоколамского района Московской области, на берегу пруда после распития спиртного избили библиотекаря монастыря, привязали его скотчем к дереву и похитили из его карманов документы и личные вещи. Затем злоумышленники вместе отправились в монастырь, откуда похитили автомобиль Hyundai и ноутбук.

На похищенной машине они вывезли библиотекаря, где задушили его скотчем, а тело утопили в пруду, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

В июле 2011 года один из соучастников был задержан и осужден на 4 года лишения свободы. Второй фигурант от следствия скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в январе 2013 года. В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем дело направлено в суд для рассмотрения по существу.