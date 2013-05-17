Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Риме. По предварительной информации, причиной такого решения спортсменки стала вирусная инфекция.

Теннисный турнир является одним из самых крупных соревнований серии WTA. Его призовой фонд составляет почти 2,5 миллиона долларов, сообщает "Р-Спорт".

В четвертьфинале Шараповой предстояло сразиться с итальянкой Сары Эррани, посеянной под седьмым номером.

Отметим, что в прошлом году россиянка выиграла в Риме, одолев в финале китаянку Ли На.