17 мая 2013, 17:07Спорт
Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Риме
Россиянка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Риме. По предварительной информации, причиной такого решения спортсменки стала вирусная инфекция.
Теннисный турнир является одним из самых крупных соревнований серии WTA. Его призовой фонд составляет почти 2,5 миллиона долларов, сообщает "Р-Спорт".
В четвертьфинале Шараповой предстояло сразиться с итальянкой Сары Эррани, посеянной под седьмым номером.
Отметим, что в прошлом году россиянка выиграла в Риме, одолев в финале китаянку Ли На.