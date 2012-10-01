В Подмосковье прошли соревнования по горнолыжному спорту "СНЕЖ.КОМ". Сильнейшими спортсменами страны стали Андрей Рогальский и Елизавета Манькова.

В этом году кубок разыгрывался в двух категориях: "профессионалы", которые соревновались на трассе, установленной на ледяном покрытии и "любители", которые проходили трассу по мягкому снегу, сообщается на сайте Федерации горнолыжного спорта России.

Кубок текущего года по сумме трех этапов среди "профессионалов" завоевали Рогальский и Манькова, а среди "любителей" не было равных Ивану Калинцеву и Анне Адволодкиной.

Отметим, что турнир проходит третий раз подряд - с 2010 года. С каждым годом количество участников все увеличивается. В последнее время в турнире принимают участие и некоторые члены горнолыжной сборной России.