31 октября 2018, 20:56Общество
Ростуризм намерен развивать туризм в Арктике
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Ростуризме задумались над развитием туризма в Арктической зоне. В ведомстве уже организовали специальную рабочую группу, сообщает "Вечерняя Москва".
Новое ведомство займется созданием туристической инфраструктуры в Арктике. Он будет действовать в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2020 года.
Первое заседание рабочей группы намечено на 24 ноября, оно состоится в Воркуте.
Ранее ученые предупредили, что из-за глобального потепления многолетний ледяной покров в Арктике сменился тонким сезонным льдом.
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