Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

31 октября 2018, 20:56

Общество

Ростуризм намерен развивать туризм в Арктике

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Ростуризме задумались над развитием туризма в Арктической зоне. В ведомстве уже организовали специальную рабочую группу, сообщает "Вечерняя Москва".

Новое ведомство займется созданием туристической инфраструктуры в Арктике. Он будет действовать в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2020 года.

Первое заседание рабочей группы намечено на 24 ноября, оно состоится в Воркуте.

Ранее ученые предупредили, что из-за глобального потепления многолетний ледяной покров в Арктике сменился тонким сезонным льдом.

туризм общество

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика