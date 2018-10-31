Ростуризм намерен развивать туризм в Арктике

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Ростуризме задумались над развитием туризма в Арктической зоне. В ведомстве уже организовали специальную рабочую группу, сообщает "Вечерняя Москва".

Новое ведомство займется созданием туристической инфраструктуры в Арктике. Он будет действовать в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2020 года.

Первое заседание рабочей группы намечено на 24 ноября, оно состоится в Воркуте.

Ранее ученые предупредили, что из-за глобального потепления многолетний ледяной покров в Арктике сменился тонким сезонным льдом.

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