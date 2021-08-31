Российские туристы рассказали, как провели летний отпуск

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Большинство российских туристов (90 процентов) дважды ездили на отдых этим летом, а каждый десятый – трижды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip, в котором приняли участие 1 930 человек.
При этом 39 процентов отметили, что поездки в этом году для них стали доступнее.
В России свой отдых провели 82 процента опрошенных. Большинство россиян (79 процентов) путешествовали с семьей, а 80 процентов отметили, что отпуск оказался коротким.
Также отмечается, что 27 процентов туристов летний отдых планировали на последние дни лета – с 23 по 31 августа.
Ранее директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что на новогодние праздники российские туристы практически не покупают путевки, есть только единичные бронирования.
Она полагает, что спрос в лучшем случае может оживиться в октябре. Но больше надежд, по ее словам, возложено именно на создание коллективного иммунитета и ослабление ограничений.
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