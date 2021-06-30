В АТОР оценили решение властей Кубани о приеме туристов

Фото: depositphotos/Soloviev_andrey

Решение властей Краснодарского края по приему переболевших коронавирусом туристов без сертификата о вакцинации заслуживает положительной оценки, но этого недостаточно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

"Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест", – отметила она.

Изначально предполагалось, что с 1 июля отели Кубани будут принимать только гостей с прививкой от коронавируса или отрицательным ПЦР-тестом; с 1 августа – только привитых.

Позднее появилась информация, что с 1 августа заселиться в гостиницы региона смогут не только привитые от COVID-19, но и переболевшие коронавирусом. Также стало известно, что отели Краснодарского края будут принимать детей до 6 лет без ПЦР-теста.