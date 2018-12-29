Российский союз туриндустрии прокомментировал последствия подрыва автобуса в Каире

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в разговоре с порталом Москва 24 поделилась мнением о том, как повлияет ситуация в Каире на турпоток.

"Уже прошли все новогодние продажи. Отказываться от туров россияне вряд ли будут, потому что они попадут на очень серьезные штрафы. От Министерства иностранных дел РФ не поступало никаких рекомендаций воздержаться от посещения Египта в связи с этим взрывом, поэтому туроператоры не обязаны возвращать полную стоимость тура по закону. Если никаких заявлений от властей не будет, то тогда туроператоры деньги возвращать не будут, потому что предполагается, что опасности нет", – заявила Тюрина.

Также пресс-секретарь Российского союза туриндустрии отметила, что если человек захочет отказаться от поездки, он "попадает на штрафы 100%", поскольку речь идет о поездках в самое ближайшее время.

28 декабря в Каире взорвался автобус с туристами. Взрывное устройство было заложено на одной из автотрасс недалеко от пирамид Гизы. Оно сработало, когда автобус проезжал мимо.

Число жертв взрыва возросло до трех. В больнице скончался гид, который сопровождал вьетнамских туристов. Ранее сообщалось о двух погибших, еще 12 человек были ранены.