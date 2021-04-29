Вице-премьер рассказал, когда заработает система электронных путевок

Фото: ТАСС/URA.ru/Анна Майорова
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что система "Электронная путевка" заработает в этом году в добровольном режиме, а с 2022-го станет обязательной для всех.
"До конца мая проводится тестирование системы туроператорами под эгидой Минцифры России. Очень надеемся, что уже в ближайшее время будет принят закон", – приводит слова политика РИА Новости.
Чернышенко уточнил, что в документе содержатся меры, призванные защитить права туристов и сделать рынок более прозрачным.
В тестовом режиме "Электронная путевка" работает с 2015 года. Предполагается, что туроператоры должны будут вносить в систему информацию о бронировании и оплате туров. Отказ от работы с ней может привести к исключению организации из единого федерального реестра. При этом размещение путевок будет платным.
Ранее стало известно, что к концу мая Ростуризм планирует ввести программу кешбэка на детские путевки. За каждую поездку ребенка в лагерь родители смогут вернуть на карту "Мир" 50% ее стоимости.
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