В Финляндии россиянам грозит депортация из-за крымских паспортов

27 июля, 20:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Финляндия может депортировать на Украину двух россиян из-за российских паспортов, выданных в Крыму, сообщает РИА Новости.
По словам одной из потерпевших Наталии Кушнаренко, они въехали в Финляндию в сентябре прошлого года, получив туристические визы в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.
В Финляндии россияне зарегистрировали предприятие, на основании чего подали документы для получения вида на жительство. Кроме того, пара воспитывает двух детей, старший из которых учится в финской школе.
"Мы подавали документы в сентябре прошлого года. А ответ нам пришел 29 июня, что они не признают наши паспорта, выданные крымским правительством", – уточнила Кушнаренко.
По словам финского правозащитника Йохана Бекмана, власти Финляндии решили не признавать их гражданами России.
Паре рекомендовали обратиться в посольство Украины в Хельсинки для получения украинского паспорта, и только на основании этих паспортов получить вид на жительство.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: