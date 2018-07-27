В Финляндии россиянам грозит депортация из-за крымских паспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финляндия может депортировать на Украину двух россиян из-за российских паспортов, выданных в Крыму, сообщает РИА Новости.

По словам одной из потерпевших Наталии Кушнаренко, они въехали в Финляндию в сентябре прошлого года, получив туристические визы в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

В Финляндии россияне зарегистрировали предприятие, на основании чего подали документы для получения вида на жительство. Кроме того, пара воспитывает двух детей, старший из которых учится в финской школе.

"Мы подавали документы в сентябре прошлого года. А ответ нам пришел 29 июня, что они не признают наши паспорта, выданные крымским правительством", – уточнила Кушнаренко.

По словам финского правозащитника Йохана Бекмана, власти Финляндии решили не признавать их гражданами России.

Паре рекомендовали обратиться в посольство Украины в Хельсинки для получения украинского паспорта, и только на основании этих паспортов получить вид на жительство.